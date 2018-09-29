Олег Сенцов вывезен из колонии в больницу для планового обследования. Его осмотрели врачи, провели дополнительные исследования. Состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное и стабильное.

Олега Сенцова перевезли из колонии в больницу для планового обследования.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, в больнице города Лабытнанги его осмотрели врачи, провели дополнительные исследования. После проведенного обследования ему был скорректирован план лечения.Между тем глава Совета по правам человека Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой информацию о Сенцове. В письме, которое размещено на сайте ведомства, Федотов сообщил, что заключенный находится под круглосуточным медицинским наблюдением, его ежедневно осматривают врачи. Он получает питательную лечебную смесь.По словам главы СПЧ, в целом здоровье Сенцова оценивается как удовлетворительное, стабильное, без отрицательной динамики. Его жизни ничего не угрожает.Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режим. Суд пришел к выводу, что он готовил теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В мае 2018 года он объявил голодовку. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.