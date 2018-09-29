Российский пилот Williams Сергей Сироткин после пятничных тренировочных заездов на Гран-при России признался, что его команда рассчитывает на успешное выступление на Сочи Автодроме. По его словам, этому должна поспособствовать собранная информация.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин после пятничных тренировочных заездов на Гран-при России признался, что его команда рассчитывает на успешное выступление на "Сочи Автодроме". По его словам, этому должна поспособствовать собранная информация."В процессе работы мы собрали достаточно много информации и поэтому тренировки на самом деле были хорошими, — сказал Сироткин, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Понятное дело, что результаты говорят о другом, но если посмотреть насколько мы близки к 12-14 местам, то итоги должны нас как минимум не расстраивать"."В Сочи нашей задачей является выход во второй сегмент. Будем надеяться, что нам удастся сильный старт и первый круг и при таких условиях нам будет по силам оказаться в борьбе за очки. Более того, в случае удачной стратегии гонка может получиться очень неплохой".Напомним, что по итогам пятничных заездов Сироткин финишировал сначала на 18-м. а затем на 19-м местах, в обоих случаях обгоняв своего партнера по команде Лэнса Стролла.