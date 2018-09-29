Все ребята приняли активное участие в беседе, особенно старшеклассников интересовали случаи из оперативной служебной деятельности стражей порядка...

Полицейские УВД по ТиНАО продолжают проводить для школьников общеобразовательных учреждений Новой Москвы профилактические уроки о вреде немедицинского потребления психоактивных веществ и наркотических средств.Накануне открытый урок о вреде наркомании для учащихся 11-го класса прошел в общеобразовательной гимназии им. Н.В. Пушкова, расположенной на территории города Троицка. В ходе беседы оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО лейтенант полиции Ян Межлумов рассказал школьникам об истории возникновения наркотических средств, об их пагубном воздействии на подрастающий организм, на физическое и психологическое состояние человека после потребления наркотиков. Также полицейский обратил внимание ребят на вопрос административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.Все ребята приняли активное участие в беседе, особенно старшеклассников интересовали случаи из оперативной служебной деятельности стражей порядка. Приводя примеры, Ян Межлумов рассказал, как построена работа по приему оперативной информации, а также о возможности консультации и оказании квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Кроме того, полицейский напомнил и учащимся, и педагогам о необходимости незамедлительного обращения в полицию в случае, если они стали свидетелями или невольными участниками какого-либо правонарушения или преступления, в том числе связанного с незаконным оборотом наркотиков.Во второй части открытого урока школьникам был показан специальный фильм «Собака», повествующий от лица маленького щенка о жизни его хозяина, благополучного молодого человека, который из-за пагубной зависимости от наркотических средств опустился на «социальное дно». Эта печальная история не оставила равнодушным никого. И учащиеся, и педагоги от всей души поблагодарили полицейского за внимание к подрастающему поколению, за важный и очень интересный урок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79