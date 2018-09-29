Столичная Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе улицы Крылатские Холмы...

28 сентября 2018 года в 19.05 в районе улицы Крылатские Холмы, напротив дома 30, произошло ДТП – наезд на двух пешеходов, один из которых несовершеннолетний ребенок.Водитель автомобиля, следуя по местному проезду со стороны Крылатской улицы в сторону улицы Крылатские Холмы, совершил наезд на женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.Столичная Госавтоинспекция обращается с просьбой, если вы стали свидетелем данного происшествия или обладаете какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 8 (495) 448-35-45, 8 (926) 491-55-54 или в службу «102» (с мобильного – 112).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81