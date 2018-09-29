Футболисты московского Спартака готовятся к матчу 9 тура Российской премьер-лиги с Ростовом. Среди тех, кто принимал участие в тренировке, был защитник Илья Кутепов.

Футболисты московского "Спартака" готовятся к матчу 9 тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Среди тех, кто принимал участие в тренировке, был защитник Илья Кутепов.Футболист сборной России пропустил начало сезона. В конце августа Илья перенес операцию. Кутепов готовится по индивидуальной программе, а именно беговой работой. Возвращение 25-летнего футболиста в строй ожидается в ноябре.Отсутствовали на тренировке защитник Марко Петкович, получивший травму в кубковом матче с "Черноморцем", и полузащитник Педро Роша. Серб избежал серьезной травмы колена, отделавшись ушибом. Сроки его возвращения в строй пока неизвестны. Бразилец из-за мышечной микротравмы бедра пропустит 7-10 дней.