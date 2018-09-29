Соединенные Штаты Америки решили закрыть свое генеральное консульство в городе Басра в Ираке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Соединенные Штаты Америки решили закрыть свое генеральное консульство в городе Басра в Ираке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.Как говорится в заявлении Науэрт, решение о том, чтобы сотрудники дипломатической миссии покинули консульство в Басре, принял госсекретарь Майкл Помпео. Посольство Соединенных Штатов в Багдаде продолжит оказывать консульские услуги тем, к то находится в Басре и ее окрестностях.8 сентября генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Басре подверглось ракетному обстрелу, напоминает ТАСС. За день до этого из минометов была обстреляна особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и дипмиссии других стран. Тогда там разорвалось три минометных снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обвинил "поддерживаемые Ираном военизированные группировки" в атаке на посольство США в Багдаде и консульство в Басре. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ответят Ирану в случае новых атак на американские объекты в Ираке со стороны шиитских вооруженных группировок, которые поддерживает Тегеран.Обстановка в Басре, страдающей от массовых отравлений, дефицита питьевой воды и перебоев с электроснабжением, значительно обострилась с 4 сентября текущего года. Тысячи жителей города присоединились к акциям протеста, требуя улучшения социальных условий. Они атаковали консульство Ирана и подожгли его. Также сотни человек пытались напасть на дипломатическую миссию США, но силы безопасности оттеснили их.Усиленные отряды армейского спецназа были направлены в Басру для стабилизации ситуации. По приказу премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади было начато расследование в отношении силовых структур Басры, чье бездействие привело к порче государственного имущества и массовым поджогам.