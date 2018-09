Бывшая пятая ракетка мира в одиночном разряде россиянка Анна Чакветадзе, являющаяся в настоящее время спортивным комментатором, стала мамой. В своем личном аккаунте в Twitter она сообщила о том, что родила девочку.

"Добро пожаловать, маленькая девочка! Мы любим тебя, — написала Чакветадзе. – Лапочка дочка пожаловала. Уиии".Welcome little babyyyy girl !!!! We love you ❤️❤️❤️❤️❤️Лапочка дочка пожаловала