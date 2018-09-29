В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства страшной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва трубы с кипятком там погибли два человека. Сотни тонн горячей воды в считаные секунды затопили цокольный этаж, где в помещении известного в городе Антикафе находились люди.

В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства страшной коммунальной аварии в центре города. Из-за прорыва трубы с кипятком там погибли два человека. Сотни тонн горячей воды в считаные секунды затопили цокольный этаж, где в помещении известного в городе "Антикафе" находились люди. Старые трубы, которые должны были вовремя заменить, не выдержали начала отопительного сезона. И это уже не первый подобный случай в Петербурге.За несколько минут до трагедии они вовсю веселились, не подозревая, что кипяток уже начал просачиваться в подвальное помещение кафе. Когда течь заметили, администратор спешно вывел посетителей на улицу, но там всего плюс 8, пронизывающий ветер. Девушка замерзла, и молодые люди решили вернуться за вещами. Максиму было 20 лет, Андрею 19."Они побежали внутрь. И в этот момент их накрыло кипятком полностью до самого верха. Там было 500 тонн воды", — говорит администратор кафе Руслан Мамонов. Когда кипяток хлынул рекой, 300-метровое помещение затопило мгновенно. При температуре воды 75 градусов шансов выжить не было.Андрей через месяц должен был отпраздновать день рождения. Его страстью была музыка. Максим только недавно вернулся из армии и поступил железнодорожный техникум. Он увлекался походами и футболом. "Максим всегда добрый был, отзывчивый, ни в чем не отказывал. У него столько идей, планов было на жизнь", — говорит Кирилл Красаускас, друг Максима Шустрова.Во дворе просела земля, в промоину ушли два припаркованных автомобиля. Авария произошла около 3 часов ночи, отопительный сезон в Петербурге начался только в полночь."Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.С утра двор оцепили. В нескольких метрах отсюда находится детский сад. Сегодня воспитанников не стали выводить на прогулку.Летом в этом дворе проводили испытания теплосетей, и никаких нареканий у энергетиков не было. Однако по правилам коммуникации все равно должны были поменять. Срок эксплуатации труб этого типа 25 лет, а трубе, которую прорвало этой ночью, 26 лет, она 92-го года.За время эксплуатации эту трубу прорывало шесть раз. Вот данные промышленной экспертизы, проведенной в прошлом году. Участок признан не в полной мере соответствующим требованиям безопасности, но при этом срок эксплуатации назначен три года — до сентября 20-го. "Так как эта труба выдержала все испытания, мы реконструировали там, где трубы были в более плачевном состоянии", — говорит пресс-секретарь АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Дмитрий Шарунов.Теплокоммуникации в Петербурге изношены более чем на 40 процентов. Это официальные данные. Трубы не меняют, а латают. Еще совсем недавно существовала практика прокладки старых труб под видом новых. Шесть лет назад рвануло на всю страну: следствие заявляло, что украдено 3 миллиарда, выделенных на переоснащение 600 километров теплотрасс. В итоге сумма ущерба усохла до миллиона, громкое "трубное дело" фактически развалилось в суде, но аварий не стало меньше. Это действительно типично для Петербурга.