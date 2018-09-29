На Турцию может обрушиться первый в современной истории страны ураган. Тропический циклон из Средиземноморья наберет еще больше мощи и ударит по турецкому побережью 30 сентября.

На Турцию может обрушиться первый в современной истории страны ураган. Тропический циклон из Средиземноморья наберет еще больше мощи и ударит по турецкому побережью 30 сентября, передает ТАСС.Метеорологи уже дали урагану имя – "Медикейн", в нем объединены английские и турецкие слова "средиземноморский" и "ураган".Ожидается, что сначала ураган придет в Грецию – сила ветра составит до 180 километров в час. Затем стихия двинется на Турцию, но к тому моменту ветер ослабнет до 70-120 километров в час.В зоне действия урагана окажется побережье от Измира до Антальи.