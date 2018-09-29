Девятый тур Российской премьер-лиги продолжился в Уфе, где местный клуб с одноименным названием принимал красноярский Енисей. Уфимцы одержали волевую победу с результатом 2:1, прервав безвыигрышную серию из шести матчей.

Девятый тур Российской премьер-лиги продолжился в Уфе, где местный клуб с одноименным названием принимал красноярский "Енисей". Уфимцы одержали волевую победу с результатом 2:1, прервав безвыигрышную серию из шести матчей."Уфа" довольно быстро обозначила свое преимущество. Но в середине тайма полузащитник хозяев Игорь Безденжных получил травму и был вынужден покинуть поле. В игру вступил Вячеслав Кротов. А вскоре сибиряки вышли вперед. Петер Занев выполнил штрафной, а Михаил Костюков, выпрыгнувший выше всех, нанес точный удар по воротам Александра Беленова – 0:1. Этот счет сохранился до конца первого тайма.Вторая половина игры началась с гола Кротова. Вячеслав получил мяч от вышедшего на замену Ивана Пауревича и точно пробил в дальний от Юрия Нестеренко угол. "Уфа" не ограничилась одним голом. На 69 минуте Сильвестр Игбун после розыгрыша углового головой отправил второй мяч в ворота "Енисея". Кротов мог забить свой второй мяч. Нестеренко уже был бессилен выручить гостей, но на помощь вратарю пришел защитник Валерий Кичин, вставший на пути мяча."Уфа" победила впервые за почти два месяца. Подопечные Сергея Томарова набрали 8 очков и переместились с 5 места на 13. "Енисей" с 5 очками остался на последнем, 16 месте.