Сотрудники Facebook нашли проблему с безопасностью, затронувшую около 50 миллионов пользователей соцсети. Специалисты уверены, что при помощи уязвимости в коде преступники похищали маркеры доступа и угоняли аккаунты.

Сотрудники Facebook нашли "проблему с безопасностью", затронувшую около 50 миллионов пользователей соцсети.Специалисты уверены, что при помощи уязвимости в коде преступники похищали маркеры доступа и "угоняли" аккаунты.Проблема была обнаружена 25 сентября, но компания об этом сообщила лишь в пятничном пресс-релизе, отмечает ТАСС.