Каталонская полиция применила в субботу силу против части сторонников независимости региона, которые участвуют в манифестации в Барселоне.

Каталонская полиция применила в субботу силу против части сторонников независимости региона, которые участвуют в манифестации в Барселоне. Об этом сообщило агентство Europapress.Утром в субботу митингующие пришли на площадь Святого Иакова в Барселоне. С утра там шла демонстрация испанских полицейских, приуроченная к первой годовщине референдума о независимости региона, который прошел 1 октября 2017 года. Тогда по решению суда сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии Испании изымали урны для голосования, что привело к столкновениям между стражами порядка и желающими проголосовать каталонцами.Сторонники разрыва с Испанией, пришедшие на площадь в субботу, скандировали лозунги о независимости Каталонии. Региональным стражам порядка несколько раз пришлось применить силу к участникам акции.27 октября 2017 года власти автономии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образования Каталонской Республики, несмотря на то, что итоги референдума. По итогам референдума, за независимость от Испании проголосовали около 90% каталонцев.