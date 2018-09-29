В субботу, 29 сентября, не менее 30 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, которое произошло в пятницу.

В субботу, 29 сентября, не менее 30 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, которое произошло в пятницу.Ранее СМИ сообщали о том, что пять человек пропали без вести.28 сентября у берегов Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, была объявлена угроза цунами, напоминает ТАСС.