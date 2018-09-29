Ударной волной выбиты два окна и дверь

Ударной волной выбиты два окна и дверьХлопок газа произошёл в городе Шуя 29 сентября. Сообщение о ЧП поступило в 18.25 по местному времени.«В результате пробного пуска произошел хлопок газовоздушной смеси в котельной по улице Г. Горбатого, д.4», - сообщили в ГУ МЧС России по Ивановской области.В результате хлопка здание не разрушено. Волной выбило два окна и входную дверь. Погибших и пострадавших нет.«К ликвидации последствий происшествия привлекались 17 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 9 человек и 3 единицы техники», - уточнили в областном МЧС.