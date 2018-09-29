22-летний мужчина несколько дней назад освободился из мест лишения свободы

22-летний мужчина несколько дней назад освободился из мест лишения свободы28 сентября в Муроме задержали подозреваемого в убийстве. 22-летний мужчина всего несколько дней назад вышел на свободу.Его подозревают в убийстве таксиста, тело которого нашли вечером 23 сентября у моста через реку Ушна вблизи села Молотицы Муромского района. На теле 65-летнего местного жителя было множественных колото-резаных ранений.«По версии следствия, днём 23 сентября 2018 года молодой человек обратился к потерпевшему с просьбой отвезти его в село Молотицы Муромского района. По прибытию в место назначения между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары ножом по туловищу водителя такси. После чего молодой человек на машине погибшего скрылся с места преступления», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.На допросе подозреваемый сознался в совершённом преступлении и раскаялся.В СКР добавляют, что в раскрытии преступления помогли сотрудники полиции, уголовного розыска и кинолог.