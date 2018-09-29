На территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет ежегодный спортивный праздник Главного управления МВД России по г. Москве...

6 октября в Олимпийском комплексе «Лужники» пройдет спортивный праздник московской полиции.На территории южного спортивного ядра Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет ежегодный спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве. Традиционно он собирает большое количество москвичей. И в этот раз организаторы приложили все усилия, чтобы праздник запомнился всем гостям.С 10.00 начинают свою работу выставки, где будут представлены образцы современной и ретротехники, стрелкового оружия и спецсредств. Будет работать информационный пункт, где все желающие смогут получить информацию об условиях поступления на службу в органы внутренних дел. Для маленьких посетителей праздника предусмотрены игровые площадки, в том числе городок для обучения Правилам дорожного движения. Также можно будет бесплатно покататься на лошадях и квадроциклах. Взрослые гости мероприятия смогут посетить спортивные площадки для воркаута, стрелковый тир и померяться силами в различных видах спорта.В 11.00 начнется торжественное построение парадного расчета гарнизона столичной полиции. Кинологи продемонстрируют работу служебных собак, сотрудники первого Оперативного полка полиции покажут свои кавалерийские умения – рубку и джигитовку, а сотрудники второго Оперативного полка полиции продемонстрируют тактику работы при обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях. Традиционно наибольший интерес зрителей вызывает фееричное выступление пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД «Каскад». Участники группы продемонстрируют уникальные трюки на служебном транспорте. В течение дня для гостей праздника будут работать более 10 полевых кухонь, где предложат горячий чай, кашу и другие блюда.Вход для посетителей мероприятия свободный!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве