Боевой самолет США разбился в штате Южная Каролина, пилот катапультировался.

Боевой самолет США разбился в штате Южная Каролина, пилот катапультировался.Как передает РИА Новости, об этом общественность поставил в известность шериф округа Бьюфорт, отметив, что катастрофа произошла примерно в 11.45 утра (18.45 мск) – возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в Грейс-Хилл.1/2 Scene one hour after the #F35 crash in #Beaufort. Pilot safely ejected. Video credit @Camibaldwin3. pic.twitter.com/sT1qcbQFAS— Sam Richardson (@SamRichardsonAM) 28 сентября 2018 г.По данным шерифа, спасшегося пилота сейчас осматривают медики.Американские средства массовой информации передают, рухнул истребитель пятого поколения F-35B. По данным телеканала CBS, это первый случай крушения данного самолета.27 сентября F-35B впервые принял участие в боевой операции, нанеся авиаудар по наземным целям в Афганистане. 28 сентября, в день катастрофы, Пентагон и авиакомпания Lockheed Martin заключили контракт на поставку 11-й партии самолетов семейства F-35.