На озере Виктория армия Танзании подняла и отбуксировала паром, в результате крушения которого погибли 225 человек.

На озере Виктория армия Танзании подняла и отбуксировала паром, в результате крушения которого погибли 225 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua, ссылаясь на слова министра строительства, транспорта и связи Танзании Исаака Камвельве.Как заявил министр, операция по поднятию и буксировке парома заняла восемь дней. Президент страны Джон Магуфули дал высокую оценку военным, широкой общественности и всем танзанийцам за участие в спасательных и восстановительных работах.Паром затонул между островами Буголора и Юкора 20 сентября, напоминает ТАСС. В момент катастрофы на борту находились более 400 человек.