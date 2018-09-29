Android-версия умной клавиатуры SwiftKey научилась переводить слова в режиме реального времени, прямо во время набора текста. Новая функция касается как входящих, так и исходящих сообщений, и совместима со всеми мессенджерами, включая СМС-приложения и WhatsApp, и электронными письмами.

Android-версия "умной" клавиатуры SwiftKey научилась переводить слова в режиме реального времени, прямо во время набора текста. Новая функция касается как входящих, так и исходящих сообщений, и совместима со всеми мессенджерами, включая СМС-приложения и WhatsApp, и электронными письмами.Реализована поддержка свыше 60 языков. Технологию предоставила Microsoft — владелец SwiftKey. По словам разработчиков, качество переводов будет еще выше, если на смартфон установлена программа Microsoft Translator. Кроме того, она же позволит пользоваться новой функцией даже без интернет-подключения.SwiftKey, купленная Microsoft в начале 2016 года, занимается разработкой "интеллектуальных" клавиатур для Android и iOS. Программа задействует нейронные сети для предсказания и коррекции ввода текста, умеет сравнивать слова и понимать связь между ними, а также способна заканчивать фразы словами, которые прежде она никогда не встречала.Летом Microsoft начала тестировать интеграцию SwiftKey с операционной системой Windows 10. Бета-версия приложения включает функцию автокоррекции и угадывания слов, которые хочет ввести человек, а также кнопки для быстрого набора в режиме планшета.∎Нейросетевой переводчик Microsoft заработал без интернета на любых смартфонах читайте такжеWindows-версия SwiftKey поддерживает семь языков: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и португальский. Ожидается, что смарт-клавиатуру включат в состав следующего крупного апдейта ОС, выход которого запланирован на октябрь.