Вахтанаг Кикабидзе несколько лет назад узнал о страшном диагнозе – рак мозга. Артист нашел в себе силы и поборол болезнь.

Вахтанаг Кикабидзе несколько лет назад узнал о страшном диагнозе – рак мозга. Артист нашел в себе силы и поборол болезнь."Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу", – рассказала о страшных временах звезда "Мимино" в программе "Однажды" на НТВ.Артист так ослаб, что не мог держать ложку. "Стоять не мог, падал все время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела, артерия не пропускает кровь", – вспомнил Кикабидзе.Актера срочно привезли в одну из лучших клиник Москвы. "Там сказали, что у меня в голове большая гнойная киста, срочно сделали операцию. А во время операции врачи за кистой увидели опухоль", – пожаловался Кикабидзе.Это было почти 40 лет назад. Опухоль оказалась злокачественной, а для тех времен, такой диагноз ассоциировался со скорой смертью. Поклонники Кикабидзе из Тбилиси даже приходили прощаться с любимцем. Жена актера Ирина отгоняла назойливых фанатов и верила в чудо, все силы бросив на борьбу с онкологией."Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", – честно заявил артист.Вахтангу Кикабидзе удалось справиться со страшной болезнью. После курса лечения рак отступил. Сейчас звезда советской кино чувствует себя анормально. Однако то и дело появляются слухи о его болезнях.Так после похорон Иосифа Кобзона народ шептался, что Кикабидзе снова в больнице. Разговоры начались из-за того, что актер не появился на прощании с другом.