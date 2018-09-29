Предпосылок для очередного повышения ставки рефинансирования Центробанком пока нет, считает заместитель председателя и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Предпосылок для очередного повышения ставки рефинансирования Центробанком пока нет, считает заместитель председателя и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.В беседе с журналистами в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в субботу в Сочи он отметил, что нынешнее повышение ставок по депозитам вызвано небольшим ускорением инфляции, которое наблюдается в настоящее время. Но в большей степени это реакция на возросший отток капитала и снижение курса рубля, утверждает банкир.По его словам, повышение ставок по депозитам немного приостановило бегство капиталов из банков. Клепач не исключил, что определенные санкционные шаги в этом направлении будут сделаны в ноябре, пишет ТАСС.Зампред Внешэкономбанка также допускает, что до конца года Центробанк может возобновить покупку валюты для Минфина на внутреннем рынке. Как заметил Клепач, специфика бюджетного правила не учитывает того, что даже когда цена на нефть составляет около 70 долларов за баррель вместо 40, все равно имеет смысл покупать валюту и пополнять Фонд национального благосостояния, поскольку ситуация на валютном рынке может меняться.Центробанк РФ 14 сентября впервые за почти четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента. Одновременно ЦБ продлил до конца нынешнего года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.