× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Виталий Кличко собрался на шоу талантов, но Let it be в его исполнении узнали не все - Бывший боксер и мэр Киева, прославившийся в последние годы своими многочисленными нелепыми перлами, решил себя попробовать в качестве музыканта. В своем Фейсбуке он опубликовал видео с репетиции перед шоу талантов, на которой пробует исполнить на гитаре знаменитую композицию Let it be.