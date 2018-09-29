Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект бюджета на будущий год в профильный комитет палаты. Сегодня, 29 сентября документ был внесен правительством в Думу, депутаты рассмотрят его в первом чтении 24 октября.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин направил проект бюджета на будущий год в профильныйкомитет палаты. Сегодня, 29 сентября документ был внесен правительством в Думу, депутаты рассмотрят его в первом чтении 24 октября.Каксообщил Володин, комитет по бюджету и налогам уже сегодня начнет работать сглавным финансовым документом страны. 1 октября проект бюджета рассмотрит СоветГосдумы, затем он будет направлен в регионы."Намкрайне важно до рассмотрения главного финансового закона страныв первом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимоуделить реализации послания президента и майского указа", – сказал спикер.Поего словам, в бюджете должны быть отражены целевые показатели,поставленные президентом. Это вопросы, связанные с увеличениемпродолжительности жизни и повышения ее качества, развития медициныи образования, ускорения технологического развития, устойчивогоэкономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан.Сегодня,29 сентября в Госдуму поступил пакет документов федеральногобюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Правительство внесло егов двух видах: в электронном и на бумажном носителе. Госдума планирует принять бюджетдо конца ноября после широкого обсуждения в комитетах и регионах.В проектебюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным.Какранее сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, новшествоэтого года связано с тем, что большая часть материалов будет представлена вГосдуму в цифровом формате. Депутат рассказал, что в таком виде будут внесеныпаспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционнойпрограмме, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерациии другие материалы.Чтокасается бумажного формата, в нем правительство внесло текст самого закона офедеральном бюджете, пояснительную записку к документу, приложения, а такженормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансовогозакона страны.Такжев традиционном виде на рассмотрение депутатов поступили Основные направления бюджетной, налоговой итаможенно-тарифной политики России и прогноз социально-экономического развитиястраны на очередной финансовый год и плановый период.