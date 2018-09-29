Спикер
Госдумы Вячеслав Володин направил проект бюджета на будущий год в профильный
комитет палаты. Сегодня, 29 сентября документ был внесен правительством в Думу, депутаты рассмотрят его в первом чтении 24 октября.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин направил проект бюджета на будущий год в профильный
комитет палаты. Сегодня, 29 сентября документ был внесен правительством в Думу, депутаты рассмотрят его в первом чтении 24 октября.
Как
сообщил Володин, комитет по бюджету и налогам уже сегодня начнет работать с
главным финансовым документом страны. 1 октября проект бюджета рассмотрит Совет
Госдумы, затем он будет направлен в регионы.
"Нам
крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны
в первом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимо
уделить реализации послания президента и майского указа", – сказал спикер.
По
его словам, в бюджете должны быть отражены целевые показатели,
поставленные президентом. Это вопросы, связанные с увеличением
продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины
и образования, ускорения технологического развития, устойчивого
экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан.
Сегодня,
29 сентября в Госдуму поступил пакет документов федерального
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Правительство внесло его
в двух видах: в электронном и на бумажном носителе. Госдума планирует принять бюджет
до конца ноября после широкого обсуждения в комитетах и регионах.
В проекте
бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969 триллионов рублей, расходы составят
18,037 триллионов. Таким образом, бюджет планируется профицитным.
Как
ранее сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, новшество
этого года связано с тем, что большая часть материалов будет представлена в
Госдуму в цифровом формате. Депутат рассказал, что в таком виде будут внесены
паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной
программе, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации
и другие материалы.
Что
касается бумажного формата, в нем правительство внесло текст самого закона о
федеральном бюджете, пояснительную записку к документу, приложения, а также
нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового
закона страны.
Также
в традиционном виде на рассмотрение депутатов поступили Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики России и прогноз социально-экономического развития
страны на очередной финансовый год и плановый период.