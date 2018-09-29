В чемпионате Франции стартовал восьмой тур, который открывался поединком в Сент-Этьене, где одноименная команда на своем поле принимала Монако. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал Вахби Хазри.

В чемпионате Франции стартовал восьмой тур, который открывался поединком в Сент-Этьене, где одноименная команда на своем поле принимала "Монако". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал Вахби Хазри.Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал этот поединок на скамейке запасных. Во втором тайме главный тренер "Монако" Леонарду Жардим все-таки выпустил россиянина, на 60-й минуте заменив им Адама Траоре. К тому времени хозяева уже выигрывали с преимуществом в два мяча. Головин отметится результативными действиями не смог.Отметим, что этим поражением монегаски продолжили свою неудачную серию, которая насчитывает уже семь матчей, включая неудачу в Лиге чемпионов против мадридского "Атлетико". Последняя победа клуба датируется 11-м августа, когда был обыгран "Нант".После восьми игр чемпионата Франции "Монако" смог набрать шесть очков, обосновавшись в зоне вылета. Подопечные Жардима занимают 18-ю строчку.