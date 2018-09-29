Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал договор со своей ямайской коллегой Яминой Джонсон Смит об отмене визового режима между двумя странами. Соглашение было подписано во ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал договор со своей ямайской коллегой Яминой Джонсон Смит об отмене визового режима между двумя странами. Соглашение было подписано во ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, от визовых формальностей с нашей страной отказалось государство Сент-Винсент и Гренадины, расположенное в Карибском море. Премьер островной страны Ральф Гонсалвеш и Лавров подписали соответствующие документы.Ранее сообщалось, что на год визы для Россиян отменил Тайвань. Возможность попасть в эту страну без виз сохранится до 31 июля 2019 года.За последнее время граждане РФ также получили право посетить без виз Катар, ЮАР, Самоа, Иран, Лаос и Гренаду.