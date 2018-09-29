Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 420 человек, проинформировал глава Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 384 погибших и 540 пострадавших.

Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 420 человек, передает РИА Новости со ссылкой на информацию главы Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 384 погибших и 540 пострадавших.Чиновник уточнил, что речь идет только о жертвах в городе Палу. Между тем стихия затронула еще два округа страны, где количество погибших пока не подсчитано.Два землетрясения у побережья острова Сулавеси произошли утром 28 сентября. Позже в тот же день на местный город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Соболезнования президенту Индонезии уже выразил президент РФ Владимир Путин.