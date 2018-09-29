Российские школьники с честью представили страну на инновационной выставке в Индонезии. 5-я Международная выставка юных изобретателей (International Young Inventors Award) – одно из самых известных международных соревнований в сфере инноваций. В IYIA 2018 участвовали 316 молодых изобретателей.

Российские школьники с честью представили страну на инновационной выставке в Индонезии. 5-я Международная выставка юных изобретателей (International Young Inventors Award) – одно из самых известных международных соревнований в сфере инноваций. В IYIA 2018 участвовали 316 молодых изобретателей из 15 стран. Познакомиться с современными технологиями и показать собственные разработки на Бали приехали восемь победителей конкурса I Make, организованного компанией "Норникель".Юные российские изобретатели из Дудинки, Норильска, Мончегорска, Никеля, Читы и забайкальского поселения Кактолгинское не только представили на выставке свои разработки, но и добавили золотые и серебряные медали в общекомандный зачет российской сборной. Всего российские школьники завоевали 17 медалей на международном конкурсе юных изобретателей. 12 из них – высшего достоинства.Золото взяли 16-летний читинец Александр Бабушкин за изобретение Ящика для пожертвований "Донатор", Глеб Харченко из поселка Никель за разработку двухконтурного бытового холодильника, работающего не на фреоне, а на углекислом газе, а также ребята из Мончегорска Денис Целиков и Анна Ряскина за аппарат для дезинфекции зубных щеток.Занимающийся на курсах изобретательства и робототехники Александр Бабушкин придумал эффективный способ мотивировать прохожих на пожертвования, рассказав им о проблемах нуждающихся. А Глеб Харченко нашел замену вредоносному для озонового слоя фреону и встроил в прототип своей холодильной установки новую систему теплообменников."Это прорыв! Я уверен, что скоро все холодильники будут работать на углекислом газе", — заявил он.Серебряные медали IYIA 2018 получили Глеб Воронов из Дудинки, мальчики из Норильска Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, а также Вячеслав Астафьев из Забайкальского края.Глеб Воронов решил проблему размокшего и прилипающего к мыльнице мыла. Он решил заставить кусок мыла парить над ней в воздухе. И получил серебро за изобретение магнитно-левитационной мыльницы. Так же высоко жюри конкурса оценило и автоматическую систему очистки стекол очков Юнуса Салманова и Эмильбека Саттарова из Норильска. Вторую ступень пьедестала занял и Слава Астафьев. Его серебро – за универсальную сеялку для посева семенных материалов сельскохозяйственных культур."У нас живут не только активные и неравнодушные ребята, но и те, кто может творить, изобретать", — отметил начальник управления благотворительных программ департамента социальной политики компании "Норникель" Игорь Сухотин.Компания готова поддержать инициативу и творчество этих детей. И первый опыт доказал, что этим стоит активно заниматься: победители I Make на международной выставке доказали высокий уровень своих разработок."В следующем году российская команда примет участие в 6-й выставке, и надеемся, что в ней будут участники из наших регионов. Мы уверены, что такой потенциал у них есть, а мы ребятам поможем его раскрыть", — сказал Сухотин.А Гран-при IYIA 2018 и грант за свое изобретение получил также россиянин – Александр Дудков из Нижнего Новгорода. Он изобрел оригинальную конструкцию паруса-крыла для судов.