Не секрет, что за последние пару лет жилье во Владимире подорожало, как и во всей стране. Ничего не поделать, жить где-то надо, поэтому недвижимость продается также активно, как и всегда. Журналисты vlad.aif.ru проанализировали ситуацию на рынке предложений и узнали во сколько горожанам обойдется самое скромное жилье.Бараки в 26 км от ВладимираСамым дешевым жильем на сайте объявлений на момент написания материала является однушка в 34 квадрата в селе Лаптево Камешковского района за 290 000 рублей. Правда для тех, кто хочет жить поближе к центру этот вариант недвижимости окажется не самым удобным. Расстояние от дома до областной столицы составляет 26 километров. По условиям это жилье тоже не самый выигрышный вариант. Ведь квартира находится в одноэтажном деревянном доме барачного типа.Жилье состоит из одной большой комнаты, кухни и еще одного помещения. Туалета к сожалению нет, он на улице. Собственник также уточняет, что жилье газифицировано. Кроме этого, в подарок идет 2 сотки земли.«Отличный вариант для дачи или прописки в сельской местности», — указано в объявлении.Будет пять соседейВторой вариант из самого бюджетного ассортимента выигрывает по близости к центру, но не личной приватности. Собственник предлагает жителям Владимира купить комнату 12 квадратов в пятикомнатной коммунальной квартире на улице Усти-на-Лабе. Стоит такое жилье не мало — 950 000 рублей.«Mеcтa общего пользования в хорошем состояние. B квартире кухня, душ и туалет», — уточняет владелец в объявлении.Судя по фото, опубликованным в объявлении, ремонт в комнате, а также в общих пространствах — не первой свежести, но все помещения выглядят опрятно и пригодно для жилья.Всё моёИ наконец однокомнатная квартира, казалось бы, без всяких«но» за 1 100 000 рублей продается на Толстовском переулке. Однако при изучении объявления радость постепенно уходит, ведь кроме статуса «однушки» и цены — ничего хорошего в ней нет.Площадь жилья 33 кв/метра. Находится оно в «кpeпком деревянном домe». Отопление там печное. Газа, воды и канализации нет, но собственник обнадеживает — ко всему этому можно подключиться. Туалета тоже нет, но его также можно сделать.«Во дворе два сарая больших, есть возможность из них сделать гараж. Несколько взрослых собственников. Никто не проживает в квартире», — дополняется объявление.С учетом того, сколько в квартире предстоит сделать — можно рассмотреть жилье из комфортного по условиям сегмента, но подороже. В среднем двухкомнатную квартиру во Владимире можно купить за 3 500 000 — 4 500 000 рублей. Но она будет с туалетом, кухней и в кирпичном доме.