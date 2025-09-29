Во Владимире состоялась внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР. Члены партии подвели итоги прошедшей избирательной кампании 2025 года. Так, по результатам голосования 9

Во Владимире состоялась внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР. Члены партии подвели итоги прошедшей избирательной кампании 2025 года. Так, по результатам голосования 9 депутатов от Либерально-демократической партии России будут представлять интересы жителей в муниципальных округах Владимирской области. В их числе Владимир Рыкунов, народный избранник Горсовета. Владимир Рыкунов, зам. координатора регионального отделения партии ЛДПР, депутат Совета народных