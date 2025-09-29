Во Владимире, впервые прошел фестиваль казачьей культуры «Владимирские шермиции». «Деревня Дуралеевка» в Загородном парке стала площадкой, на которой гости могли познакомиться с культурой

Во Владимире, впервые прошел фестиваль казачьей культуры «Владимирские шермиции». «Деревня Дуралеевка» в Загородном парке стала площадкой, на которой гости могли познакомиться с культурой казачества: национальной одеждой, оружием и боевыми искусствами. Название фестиваля переедет его суть: шермиции — традиционные состязания донских казаков, примерные бои, устраиваемые на праздниках. Степан Буянов, председатель Военно-патриотического Союза казаков Владимирской области Казаки