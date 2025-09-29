Историческая находка. Во время ремонтных работ в школе № 1 на улице Дворянской под слоями штукатурки на центральном фасаде обнаружили надпись «Женская гимназия». Учреждение располагалось в

Историческая находка. Во время ремонтных работ в школе № 1 на улице Дворянской под слоями штукатурки на центральном фасаде обнаружили надпись «Женская гимназия». Учреждение располагалось в здании с конца 19-го века. Предположительно, возраст обнаруженного артефакта может относиться к 1870-му году. В правительстве региона заявили о намерении его сохранить. из соцсетей Правительства области Как сообщили в