«Ростелеком» завершил установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) во Владимирской области. Специалисты компании установили 20 стационарных программно-аппаратных комплексов в 14 населённых пунктах. Кроме превышения скорости, они распознают выезд на встречную полосу, проезд на «красный», пересечение стоп-линии и другие нарушения.

Ростелеком завершил установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) во Владимирской области.Специалисты компании установили 20 стационарных программно-аппаратных комплексов в 14 населённых пунктах. Кроме превышения скорости, они распознают выезд на встречную полосу, проезд на красный, пересечение стоп-линии и другие нарушения.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Мы обеспечили полную информационную и эксплуатационную совместимость новых комплексов с существующими системами УГИБДД УМВД РФ по Владимирской области. В рамках госконтракта Ростелеком проложил более четырёх километров оптики, которая объединила все камеры. Теперь единая система будет круглосуточно наблюдать за движением и по защищённому каналу передавать данные в специализированный Центр обработки данных.Комплексы фотовидеофиксации установлены на участках федеральных, региональных и муниципальных дорог региона с повышенной аварийностью. Установка комплексов призвана изменить дорожную ситуацию к лучшему и снизить число дорожно-транспортных происшествий на этих участках.Камеры снабжены инфракрасной подсветкой и тепловизорами, что позволяет распознавать даже загрязнённые автомобильные номера в любую непогоду. Также камеры обеспечивают возможность поиска транспорта, числящегося в угоне или представляющего оперативный интерес.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.