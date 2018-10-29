Сегодня утром мир потрясла жуткая трагедия. Индонезийский Boeing компании Lion Air рухнул после вылета из аэропорта Джакарты.

Сегодня утром мир потрясла жуткая трагедия. Индонезийский Boeing компании Lion Air рухнул после вылета из аэропорта Джакарты.Сообщается, что самолет пропал с радаров через 13 минут после взлета.По предварительной информации, лайнер Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс в индонезийский город Панкалпинанг, передает .Известно, что воздушное судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. Предположительно, на борту самолета находилось 188 человек, пишет . В данный момент проводится поисково-спасательная операция.По информации телеканала "", самолет поднялся в воздух в 06:20 29, а из поля зрения спецтехники исчез в 06:33. Кроме того, рейс упал на 1200 футов за десять секунд и увеличил скорость на 23 тысячи километров в час.Напомним, ранее в лесистой местности Гималаев разбился вертолет авиакомпании Altitude Air. На его борту погибли шесть человек. Несмотря на травмы. одному из пассажиров удалось выжить, сообщает телеканал "".