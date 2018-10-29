Татьяна Васильева выглядит на зависть хорошо. Популярная актриса, которой уже за 70, рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Татьяна Васильева выглядит на зависть хорошо. Популярная актриса, которой уже за 70, рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.Татьяна Васильева стала звездной гостьей очередного выпуска передачи "Звезды сошлись!" На сей раз знаменитости с ведущими шоу Оскаром Кучерой и Лерой Кудрявцевой обсуждали проблему лишнего веса. Васильева призналась, что решила похудеть, когда обнаружила, что весит почти 90 килограммов.Актриса, несмотря на преклонный возраст, отправилась в спортивный зал. Причем, по признанию 71-летней артистки, вначале эти походы были для нее пыткой. Но потом втянулась. Теперь, даже совершив перелет Владивосток-Москва, Васильева не уклоняется от физических нагрузок и не изменяет здоровым и правильным привычкам.Артистка рассказала, что сначала час проводит на беговой дорожке, а затем ее ждет часовая тренировка под руководством личного тренера. "У меня адская жизнь, я перестала есть, как едят все люди. Я не готовлю, у меня пустой холодильник. Самое главное для меня – это спорт и сон", – призналась Васильева.Татьяна против того, чтобы худеть стремительно. По ее мнению, это вредит организму. Поэтому она чрезвычайно рада, когда за тренировку теряет примерно 300-500 граммов. Разумеется, в еде она себя сильно ограничивает. "Это такой образ жизни, когда ты поставил крест на всем: макаронах, картошке, сахаре, пирожных", – заключила актриса.Впрочем, иногда она позволяет себе бокал вина, обычно после особенно изнурительного и энергозатратного спектакля. К легкому алкоголю она прибегает, чтобы "быстрее уснуть". Впрочем, по словам Татьяны Васильевой, это случается крайне редко.