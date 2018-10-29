Екатерина Андреева возвращается из своеобразной телевизионной ссылки в Сибирь. Какое-то время телеведущая будет работать в московском часовом поясе.

Екатерина Андреева возвращается из своеобразной телевизионной "ссылки в Сибирь". Какое-то время телеведущая будет работать в московском часовом поясе.Сегодня, 29 октября, зрители программы "Время" Европейской части страны впервые за несколько недель увидели в эфире Екатерину Андрееву. Удивлению людей не было предела, поскольку писали, что теперь по будням она будет работать на Сибирь и Дальний Восток.Ходили слухи, что Первый канал получает немало нареканий от зрителей, которым не нравится манера Андреевой и ее речевые ошибки. В итоге кресло в студии главной информационной программы страны занял непосредственный начальник Екатерины – Кирилл Клейменов. И рейтинги у передачи резко выросли.Как долго Андреева продержится в эфире на этот раз пока не сообщается. Но, как говорят в кулуарах "Останкино", – камбэк Екатерины – вынужденная, хотя и кратковременная мера.Добавим, как писали "Дни.ру", не только фонетические ошибки раздражали россиян, многие упрекали теледиву в лицемерии. Мол, утром Андреева рассказывает в личном микроблоге, как проводит свободное время на фешенебельных зарубежных курортах, а вечером, уже в программе “Время”, повествует, что нет ничего лучше отдыха в Севастополе.Из-за бросающегося в глаза несоответствия разгорелся крупный скандал в Сети. Говорят, начальство Андреевой прислушалось к критике в Интернете и решило "убрать" ее.