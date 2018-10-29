Украинские ценители поп-музыки внимательно следят за творчеством и жизнью своей соотечественницы Ани Лорак. Малейший огрех в образе или в выступлениях певицы становится предметом бурного обсуждения в соцсетях. На сей раз микроблог артистки буквально завалили негативными отзывами из-за неудачно надетого парика.

Украинские ценители поп-музыки внимательно следят затворчеством и жизнью своей соотечественницы Ани Лорак. Малейший огрех в образеили в выступлениях певицы становится предметом бурного обсуждения в соцсетях. Насей раз микроблог артистки буквально завалили негативными отзывами из-занеудачно надетого парика.На одном из недавних снимков в Instagram АниЛорак предстала перед поклонниками в сверкающем платье и с гладкой прической.Однако дотошные недоброжелатели разглядели, что на голове у звезды – парик, притом не очень удачный. Комментарии не заставили себя ждать."Ору! Привет с большого бодуна! У вас там в Россиипарик носят поверх кокошника? Почему волосы не подобрали по-людски?", "Боже,тяжело что-то со своими волосами сделать? Хоть стой, хоть падай, ни у коготакого уродства нет – парик не умеет носить, или с расческой не дружит. Дива,блин", – разразились критикой подписчики с украинскими адресами (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Тем временем аудитория Ани Лорак в Instagram, несмотря на потуги некоторыхсоотественников, достигла очередной рекордной цифры – 4,5 миллиона. Певица решилаотметить это событие, представив на суд зрителей свое роскошное тело в похожемна купальник костюме. Завершало образ доходящее до живота декольте.Волну восхищения едва не перекрыл шквал возмущенныхкомментариев. По мнению критиков, Лорак после того, как стало известно обизменах ее мужа, стала чувствовать себя слишком свободно. И совершенно нестесняется показывать это в соцсетях. Кое-кто уже ожидает демонстрацииоткровенных видео по случаю 5-миллионного подписчика, пишет Ok-magazine.Сама же Лорак, по своему обыкновению, на подобные комментариине реагирует. Тем более, что пиар, как известно, плохим не бывает. Своей цели -в очередной раз громко заявить о себе -певица все равно достигла.