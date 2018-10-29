Украинские ценители поп-музыки внимательно следят за
творчеством и жизнью своей соотечественницы Ани Лорак. Малейший огрех в образе
или в выступлениях певицы становится предметом бурного обсуждения в соцсетях. На
сей раз микроблог артистки буквально завалили негативными отзывами из-за
неудачно надетого парика.
Украинские ценители поп-музыки внимательно следят за
творчеством и жизнью своей соотечественницы Ани Лорак. Малейший огрех в образе
или в выступлениях певицы становится предметом бурного обсуждения в соцсетях. На
сей раз микроблог артистки буквально завалили негативными отзывами из-за
неудачно надетого парика.
На одном из недавних снимков в Instagram Ани
Лорак предстала перед поклонниками в сверкающем платье и с гладкой прической.
Однако дотошные недоброжелатели разглядели, что на голове у звезды – парик, при
том не очень удачный. Комментарии не заставили себя ждать.
"Ору! Привет с большого бодуна! У вас там в России
парик носят поверх кокошника? Почему волосы не подобрали по-людски?", "Боже,
тяжело что-то со своими волосами сделать? Хоть стой, хоть падай, ни у кого
такого уродства нет – парик не умеет носить, или с расческой не дружит. Дива,
блин", – разразились критикой подписчики с украинскими адресами (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Тем временем аудитория Ани Лорак в Instagram, несмотря на потуги некоторых
соотественников, достигла очередной рекордной цифры – 4,5 миллиона. Певица решила
отметить это событие, представив на суд зрителей свое роскошное тело в похожем
на купальник костюме. Завершало образ доходящее до живота декольте.
Волну восхищения едва не перекрыл шквал возмущенных
комментариев. По мнению критиков, Лорак после того, как стало известно об
изменах ее мужа, стала чувствовать себя слишком свободно. И совершенно не
стесняется показывать это в соцсетях. Кое-кто уже ожидает демонстрации
откровенных видео по случаю 5-миллионного подписчика, пишет Ok-magazine.
Сама же Лорак, по своему обыкновению, на подобные комментарии
не реагирует. Тем более, что пиар, как известно, плохим не бывает. Своей цели -
в очередной раз громко заявить о себе -певица все равно достигла.