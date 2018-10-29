В Казани неуправляемый пассажирский автобус съехал с дороги, снес мачту освещения и вылетел в кювет после того, как его водитель потерял сознание. Установленные в салоне транспортного средства камеры наблюдения зафиксировали опасный момент.

В Казани неуправляемый пассажирский автобус съехал с дороги, снес мачту освещения и вылетел в кювет после того, как его водитель потерял сознание. Установленные в салоне транспортного средства камеры наблюдения зафиксировали опасный момент.ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье, 28 октября, на Горьковском шоссе. На кадрах видно, как мужчина за рулем пьет чай, а затем неожиданно наклоняется и падает на пол, при этом автобус продолжает движение. В салоне находилась только кондуктор, но она не успела отреагировать — транспортное средство на скорости сбило столб, после чего вылетело в кювет.В чувство водителя привела именно кондуктор, после чего вызвала ему скорую помощь. Серьезных травм в аварии никто не получил, хотя автобус и оказался поврежден.Это уже вторая серьезная авария с красными автобусами в Казани в октябре. В начале месяца водитель общественного транспорта попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, а в итоге стал виновником столкновения.