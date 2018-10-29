Певица Азиза сломала ногу. Теперь популярная исполнительница вынуждена давать концерты, сидя в инвалидной коляске.

Певица Азиза сломала ногу. Теперь популярная исполнительница вынуждена давать концерты, сидя в инвалидной коляске.Певица Азиза упала прямо на улице, не заметив порожка. Артистка сразу ощутила сильную боль и отправилась в травмпункт. Там ей диагностировали сильное растяжение связок. Однако когда на следующий день певица сделала рентген, оказалось, что у нее перелом, компетентно сообщает . Теперь Азиза целый месяц вынуждена носить гипс.Артистка не растерялась. Даже несмотря на неутешительный диагноз, Азиза продолжает давать концерты, правда, на сцену выкатывается в инвалидном кресле.Отметим, что видео– и фотоотчеты со своих выступлений артистка регулярно публикует на официальной страничке в социальной сети Instagram. Многочисленные поклонники пожелали певице скорейшего выздоровления и выразили слова поддержки."Азизочка как это вы так? Будьте острожны! Мы вас очень любим и переживаем за вас!!! Скорейшего выздоравления и много новых сил от Бога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "ОЧЕНЬ БОЛЬНО ВИДЕТЬ ЭТО!!! ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ СКОРЕЕ!!! СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ!", "Любимая наша Азиза в любом состоянии звезда с большой буквы", "Скорейшего выздоровления Азизочка!!!!", "Караул? Как?? Выздоравливайте!!!!!!!!" – прокомментировали самую свежую публикацию Азизы встревоженные поклонники.Ранее артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что от природы обладает такой эффектной внешностью. "Я никогда никаких операций пластических не делала, хотя необходимость была. Например, у меня с детства на лбу есть шрам. Когда появились все эти ботоксы и филлеры, многие друзья советовали их вкачать в лоб, чтобы замаскировать "боевое ранение", но я отказалась", – сообщила Азиза.