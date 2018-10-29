Мэр Питтсбурга (штат Пенсильвания) Билл Педуто не согласен с позицией президента США Дональда Трампа, предлагающего вооружать охрану, чтобы предотвращать трагедии, подобные убийству 11 человек.

Мэр Питтсбурга (штат Пенсильвания) Билл Педуто не согласен с американским лидером Дональдом Трампом.Трамп предложил вооружать охрану, чтобы впредь не случалось трагедий, какая случилась в синагоге 27 октября, когда американец Роберт Боуэрс расстрелял 11 человек.Педуто заявил, что принадлежит к двухпартийной организации "Мэры против нелегального оружия" и считает, что нужно не допускать проявлений девиантного поведения, а не вооружать охрану школ и церквей.Он подтвердил, что сообщил Трампу свое мнение.В США в последнее время участились случаи расстрелов, после которых проходят массовые демонстрации за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия, передает ТАСС.В то же время сообщается, что Боуэрс ранил троих, а не четверых, как сообщалось ранее, полицейских. Четвертый полицейский уже выписан из больницы.