В Сочи арестованы высокопоставленные городские чиновники, причастные к махинациям в строительстве на территории города-курорта. За решеткой - вице-мэр Сочи Иван Бомбергер и директор сочинского Водоканала Сергей Винарский.

В Сочи арестованы высокопоставленные городские чиновники, причастные к махинациям в строительстве на территории города-курорта. За решеткой — вице-мэр Сочи Иван Бомбергер и директор сочинского "Водоканала" Сергей Винарский.Башенные краны в прибрежном районе Сочи застыли в ожидании. На стройплощадке — полный штиль. Работы по возведению многоэтажного жилого дома приостановлены. Высотка под пальмами признана самостроем.Похожая судьба и у другого строения, перекрывшего дорогу к морю. Пустые стены, бетонные полы, перекрытия — сейчас здесь гуляет ветер. Недострой оказался самостроем. Объект возвели незаконно вблизи Черного моря.Многоэтажка по документам — частный домик. Возводить высотку здесь не имели права. В небе заходят на посадку самолеты, потому здание — еще и угроза гражданской авиации.Квартиры с видом на море — рекламный трюк, который привлекал покупателей со всего мира. Однако рекламе не суждено притвориться в жизнь. По решению суда недострой придется сносить. Застройщики уверяют, что у них все по закону.Застройщик Нуман Байрамович действительно имел все необходимые документы. Объект даже удалось подключить к системе водоснабжения. По версии надзорных органов, не обошлось без помощи руководителя сочинского "Водоканала" Сергея Винарского.У Винарского силовики провели обыски. Обнаружили крупную денежную сумму. Во дворе — несколько автомобилей. Трехэтажный особняк в горах. Здесь живет руководитель "Водоканала" Сочи. Виды красивые. Вокруг горы — повод подумать о вечном.Обыски проводили сотрудники Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ при активной поддержке администрации Краснодарского края. К масштабным мероприятиям были привлечены оперативники МВД и бойцы Росгвардии.Исполняющий обязанности мэра Сочи Иван Бомбергер встретил силовиков, что называется, без галстука. Визит людей в форме в ранний утренний час чиновника, кажется, не смущал вовсе. Иван Бомбергер словно ждал гостей.Квартира №251. Здесь в 2014 году с семьей поселился Иван Бомбергер. Недвижимость он приобрел за миллион рублей. При том что средняя рыночная стоимость — 10 миллионов. Площадь его квартиры — 90 квадратных метров.После обыска чиновника в сопровождении силовиков доставили в мэрию. В своем рабочем кабинете Бомбергер делал вид, что ничего не знает о проблеме самостроев.Ивана Бомбергера подозревают в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на строительство многоквартирного жилого комплекса.Самострои — головная боль курортного Сочи. Они врезаются в сети, создают дополнительную нагрузку, на которую не рассчитаны коммуникации, представляют угрозу безопасности жителей. В последнее время пожары в самостроях происходят с пугающей регулярностью.В июле многофункциональный центр отдыха в городе-курорте стал местом гибели сразу 10 человек. Сгоревшее здание из пеноблоков, как выяснилось, было построено самовольно. О какой-либо эвакуации среди ночи здесь, видимо, совсем не думали.А в апреле этого года в Сочи полыхал пятиэтажный дом. Причиной стало несоблюдения правил пожарной безопасности. Просто чудом обошлось без жертв.Светлана — жительница того самого дома. Говорит, после ЧП люди узнали, что здание было построено с нарушениями, хотя застройщик уверял, что все хорошо.Правоохранители уверены: в Сочи могла действовать чуть ли не организованная группировка. Одним беспрепятственно выдавались разрешения на строительство чего угодно и где угодно. Другие получали за это щедрое вознаграждение.Недострой с короной. По проекту это здание — восьмиэтажная гостиница. По факту — 18-этажный жилой дом. Здесь не до конца подключены коммуникации, нет пожарных проездов. Но администрация отчиталась о готовности объекта и приняла его. У прокуратуры возникли вопросы. Работы по возведению этого жилого комплекса с красивым названием сейчас приостановлены. }Другое строение выросло на Красной поляне, рядом с горнолыжным центром. Самострои зачастую возводились и в опасной близости с жилыми домами. Дошло до того, что такие дома стали строится на средства дольщиков. То есть те, кто поверили липовым застройщикам, стали жертвами обмана.В отношении недобросовестных предпринимателей сейчас расследуются более 160 уголовных дел. Под арестом уже два первых зама главы города Сочи Мугдин Чермит и Сергей Юрин, а также бывший вице-мэр Юрий Паламарчук. В изолятор отправился и задержанный заместитель главы города-курорта Иван Бомбергер. На время следствия под стражей также будут застройщик Нуман Байрамович и руководитель сочинского "Водоканала" Сергей Винарский.Обыски в сочинской администрации, кажется, уже не удивляют сотрудников. Как сообщили в приемной, о новых задержаниях мэр Анатолий Пахомов осведомлен. В июле этого года к нему уже возникали вопросы у Генпрокуратуры.Сейчас на помощь могут рассчитывать не только владельцы недостроенных квартир, но и люди, заплатившие за жилье, признанное позже самостроем. Менее чем за год системной работы в регионе удалось восстановить права десятков тысяч людей. В прокуратуре не исключают, что в громких делах могут появиться новые фигуранты.