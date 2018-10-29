Певец Роман Жуков возмущен поведением своей жены Елены. По мнению артиста, ее любовник хозяйничает в их общей квартире.

Певец Роман Жуков возмущен поведением своей жены Елены. По мнению артиста, ее любовник хозяйничает в их общей квартире.Роман и Елена уже давно не живут вместе. Жуков оставил супругу с шестью детьми в Москве и переехал в Сочи. Там артист развивает свой бизнес, попутно строя отношения с моделью Ольгой Илларионовой.Елена тоже пытается наладить свою жизнь. Сейчас она встречается с Алексеем Яничевым. Однако новая любовь многодетной матери очень раздражает ее пока еще законного супруга.Жуков уверяет, что ухажер Елены не только выставил его из собственного дома, спустив его с лестницы, но и указывает сколько и когда перечислять денег на содержание детей. "Расписал мне смету чуть ли не до конца года, что я должен в такой-то там период, оплатить такую-то сумму и присылает свою карту", – рассказал артист в студии программы "На самом деле" Первого канала. Также Роман уверен, что Алексей настраивает детей против него.Жукова тоже появилась на съемках. Она сообщила, что действительно состоит в романтических отношениях с Яничевым, однако в ее доме он не проживает. "Он мне помогает по бизнесу. Я создала свой женский клуб. Он ведет там тренинг. Когда он попал в наш женский клуб, он начал проявлять внимание ко мне, дарить цветы, мне приятно", – отметила многодетная мать.Супруга артиста заявила, что присматривается к Алексею, возможно, он станет отцом ее детям, ведь Жуков не проявляет интереса к наследникам. "Тебе важнее что? Важнее секс, важнее новая личная жизнь, чужой ребенок, а не детей пофиг", – заявила Елена.Ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил в студию Яничева. Молодой человек вышел из-за кулис и направился в сторону Жукова. Он схватил Романа за шею и со словами: "Я тебе говорил, что с лестницы спущу" повалил его на пол. Завязалась потасовка. На выручку к артисту бросились гости и охранники. Соперников разняли. Роман посетовал, что в драке разбились его любимые очки."Я человек, который любит Лену. Я человек, который любит ее детей. Я человек, который смог дать то, что не смог ее муж", – представил себя присутствующим Яничев. Алексей заявил, что будет добиваться развода для Елены, он планирует лишить артиста родительских прав, так как собирается жениться на Жуковой и усыновить ее детей. Молодой возлюбленный Елены прошел проверку на детекторе лжи. Исследование показало, что Яничев испытывает искренние чувства к супруге артиста и очень привязался к ее отпрыскам.Любовница Романа Ольга Илларионова также появилась на программе. Девушка заявила, что готова вывести Алексея на чистую воду. По словам Илларионовой, Яничев стриптизер и какое-то время назад встречался с женщинами за деньги. Эта информация не смутила Жукову.