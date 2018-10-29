Поющая ведущая игнорирует знаки внимания финалиста шоу Замуж за Бузову Дениса Лебедева. Ольга Бузова отказалась принимать шикарный букет от мужчины.

Поющая ведущая игнорируетзнаки внимания финалиста шоу "Замуж за Бузову" Дениса Лебедева. Ольга Бузоваотказалась принимать шикарный букет от мужчины.Победитель реалити-шоу продолжаетбороться за внимание знаменитости несмотря на то, что Ольга дала ему от воротповорот из-за компрометирующих подробностей личной жизни мужчины. Однако суздальский сыровар все же надеется нато, что его простит.Лебедев опубликовал вStories своего Instagram фото, на котором он позирует на фоне вокзала согромным роскошным букетом цветов. "Приехал к 15:00 наКазанский", – написал Денис на снимке. Он приехал туда, чтобы встретитьтелезвезду, которая вернулась в столицу после концертов в Чебоксарах и Казани.Однако жестоконаказала навязчивого жениха, обделив вниманием. Лебедев позже сообщил в своеммикроблоге, что он не смог вручить Ольге букет. "Моя любимая сегодня меняпродинамила, конечно. Приехал на Казанский. Ну ладно. Отвезу домой", – поделился мужчина.Напомним, что конфликтмежду Лебедевым и поющей ведущей разгорелся после того, как в СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующемна ее руку и сердце. Оказалось,что у сыровара есть куча долгов и любовница, которую он поколачивал.Также появиласьинформация, что мужчина пришел на шоу "Замуж за Бузову" рад и пиара. Денис всеобвинения в свой адрес отрицает, но телезвезда подтвердила достоверность сведений в Instagram.