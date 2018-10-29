Поющая ведущая игнорирует
знаки внимания финалиста шоу Замуж за Бузову Дениса Лебедева. Ольга Бузова
отказалась принимать шикарный букет от мужчины.
Поющая ведущая игнорирует
знаки внимания финалиста шоу "Замуж за Бузову" Дениса Лебедева. Ольга Бузова
отказалась принимать шикарный букет от мужчины.
Победитель реалити-шоу продолжает
бороться за внимание знаменитости несмотря на то, что Ольга дала ему от ворот
поворот из-за компрометирующих подробностей личной жизни мужчины. Однако суздальский сыровар все же надеется на
то, что его простит.
Лебедев опубликовал в
Stories своего Instagram фото, на котором он позирует на фоне вокзала с
огромным роскошным букетом цветов. "Приехал к 15:00 на
Казанский", – написал Денис на снимке. Он приехал туда, чтобы встретить
телезвезду, которая вернулась в столицу после концертов в Чебоксарах и Казани.
Однако жестоко
наказала навязчивого жениха, обделив вниманием. Лебедев позже сообщил в своем
микроблоге, что он не смог вручить Ольге букет. "Моя любимая сегодня меня
продинамила, конечно. Приехал на Казанский. Ну ладно. Отвезу домой", – поделился мужчина.
Напомним, что конфликт
между Лебедевым и поющей ведущей разгорелся после того, как в СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем
на ее руку и сердце. Оказалось,
что у сыровара есть куча долгов и любовница, которую он поколачивал.
Также появилась
информация, что мужчина пришел на шоу "Замуж за Бузову" рад и пиара. Денис все
обвинения в свой адрес отрицает, но телезвезда подтвердила достоверность сведений в Instagram.