Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями на тему роста цен на бензин.

Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК, в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями на тему роста цен на бензин.Как отметил премьер в ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, он введет запретительные экспортные пошлины, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнуто. "Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин", — констатировал Медведев.По результатам консультаций с нефтяниками к Дмитрию Медведеву должен поступить доклад об их результатах, сообщает РИА Новости.