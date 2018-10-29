В Успенском районе Краснодарского края произошло ЧП: в воскресенье во время представления в цирке-шапито на четырехлетнюю девочку напала львица. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас пострадавшая находится в реанимации.

В Успенском районе Краснодарского края произошло ЧП: в воскресенье во время представления в цирке-шапито на четырехлетнюю девочку напала львица. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас пострадавшая находится в реанимации.Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона, девочку, которой, по уточненным данным, четыре с половиной года, привезли в приемный покой без участия скорой помощи.