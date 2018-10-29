Дана Борисова поделилась с подписчиками фото и видео с курорта, где она отдыхает с дочерью. Отчет включает в себя весьма откровенные снимки сеанса массажа.

Дана Борисова поделилась с подписчиками фото и видео скурорта, где она отдыхает с дочерью. Отчет включает в себя весьма откровенные снимкисеанса массажа.Фотографии и видео в микроблоге Борисовой – большерекламного характера. Как предполагает издание "Папарацци", всепроцедуры, которые описывает теледива в своем Instagram, в результате она получаетбесплатно.Сейчас Борисова с дочерью отдыхает в Тайланде на Самуи, гдеона ранее проходила лечение от наркозависимости. Дана не прочь, чтобы еефотографировали во время массажа. И теледиву ничуть не волнует, что во времясъемок у нее едва не вываливается из бюстгальтера грудь."Доброго дня и хорошего настроения,мои дорогие)))Каждыйраз ,когда лечу на #самуи останавливаюсь в @seavalleyhotel_samui, и в этот разлюбимый отель не разочаровал Погода,кажется,налаживается,вчера побывала в@sabai_samui на творческом вечере,познакомилась с ребятами ,буду держать вас вкурсе своих приключений", – подписала снимки Борисова.На днях дочь телеведущей Полина подтвердила, что хочет жить с мамой. По словам девочки, отец порой ведет себя странно и агрессивно. 11-летняя Полина подтвердила, что отец поднимал на нее руку."Было такое, да. Он постоянно возмущается, что я живу с мамой, поддерживаю ее. Сейчас и папа, и бабушка с дедушкой очень на меня обижаются, что я выбрала маму", – рассказала дочь Борисовой.Весной прошлого года Дана уехала в клинику в Таиланде, где лечилась от наркотической зависимости. Вернувшись, она столкнулась с тем, что Максим Аксенов не захотел возвращать ей Полину.Ситуация в конце концов сложилась в пользу Борисовой: дочь уже несколько месяцев живет с ней. Однако телезвезде до сих пор приходится платить алименты на содержание Полины бывшему супругу.