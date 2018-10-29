Девочке, которая пострадала от нападения львицы в передвижном цирке на Кубани, окажут необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь в клинике Краснодара.

Девочке, которая пострадала от нападения львицы в передвижном цирке на Кубани, окажут необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь в клинике Краснодара. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы администрации края.Реанимобиль с бригадой врачей был выслан из Краснодара за пострадавшим от укуса львицы ребенком. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей девочке всю необходимую медицинскую помощь. Ребенок будет переведен в Детскую краевую клиническую больницу, передает агентство "Интерфакс".После происшествия в цирке-шапито села Успенское девочку оперативно доставили в Успенскую центральную районную больницу. Ребенок был тут же прооперирован. В настоящее время врачи оценивают состояние пациентки как стабильное.В воскресенье, 28 октября, в селе Успенском во время представления с дикими животными в цирке-шапито львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду. В результате ребенок получил рваные раны лица и другие травмы.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет").