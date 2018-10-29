Взрыв прогремел в понедельник в 13:50 по местному времени близ Национального театра на проспекте Хабиба Бургиба. По предварительной версии, женщина с закрепленным на теле поясом смертника произвела подрыв, когда приблизилась к полицейскому патрулю.

Девять человек получили ранения в результате теракта в столице Туниса, который совершила смертница, сообщает Mosaique FM. Очевидцы сняли на видео последствия взрыва.Взрыв прогремел в понедельник в 13:50 по местному времени близ Национального театра на проспекте Хабиба Бургиба. По предварительной версии, женщина с закрепленным на теле поясом смертника произвела подрыв, когда приблизилась к полицейскому патрулю. Ранения, как сообщил представитель МВД страны, получили восемь стражей порядка и прохожая, их уже доставили в больницы. Единственной жертвой взрыва стала его организатор.Источник радиостанции уточнил, что предполагаемую террористку уже идентифицировали — это 30-летняя Махдия, которая не была замечена в связях с запрещенными группировками.