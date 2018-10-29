27 октября исполнилось 40 лет старшей дочери Игоря Николаева Юлии. женщину поздравил сам автор-песенник, а также его бывшая жена, певица Наташа Королева, которой именинница неожиданно посвятила очень трогательные строки.

27 октября исполнилось 40 лет старшей дочери Игоря Николаева Юлии. женщину поздравил сам автор-песенник, а также его бывшая жена, певица Наташа Королева, которой именинница неожиданно посвятила очень трогательные строки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Николаева опубликовала несколько фотографий со своего дня рождения. Давно живущая в Америке, именинница сходила на баскетбольный матч, а в кафе заказала торт, рядом с которым эффектно вывели: "С днем рождения, Юля!"В комментариях одним из первых поздравил с круглой датой Николаеву ее отец. "Любимая дочка! Счастья тебе!" – коротко написал Игорь Николаев. Который в своем аккаунте в той же социальной сети был куда словоохотливее. "27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, мое солнышко Юлечка! ❤️ Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!" – пожелал старшей наследнице Николаев.К слову, в этот день музыкант не смог поздравить именинницу лично. Он был в Выборге, где прямо во время выступления сообщил о дне рождения дочери, и публика бурно откликнулась на объявление.А еще не забыла о 40-летии Юлии бывшая жена Игоря Николаева, певица Наташа Королева. "Юлька с Днюхой! С 40 ковника жизнь только начинается!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – со свойственным ей оптимизмом написала Наташа Королевой, которая, к слову, в конце мая справила 45-летие.Николаева не замедлила с ответом. "С возрастом гораздо больше ценишь жизнь, здоровье, каждое мгновение и получаешь больше удовольствие от жизни ... по этому приятно просто ощущать себя живой :-)" – призналась дочь Игоря Николаева.А затем она очень трогательно обратилась к бывшей жене отца. "Да и еще , Наташенька .... пожалуйста знай, что я тебя очень люблю !!!! ❤️❤️❤️ Ты была есть и будешь семья ... и если я могу тебе чем то помочь то я всегда здесь (ты знаешь где) ... песен я больше не пишу ...но с Архипом могу посидеть ....только при одном условии " не приставать 😂” шутки в сторону ... Наташ ... такие связи как Богом назначенная мать и дочь не исчезают ... по этому я у тебя есть всегда ❤️ с любовью твоя Юля", – написала Юлия Наташе. Что ответила ей Королева и ответила ли, неизвестно.