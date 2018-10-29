Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины. Это ответные меры на антироссийскую политику Киева.

Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины. Это ответные меры на антироссийскую политику Киева. Задача поставлена так: "Определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".Тем временем Донбасс, который Украина потеряла после госпереворота, продолжает жить и сопротивляться военной агрессии Киева.Поселок Александровка. Пригород Донецка. Ситуация здесь типичная для прифронтового населенного пункта. На центральной улице оживленно работают магазины, шумят школьный двор и школа, в которой учатся более 200 учеников. Но если отъехать чуть больше километра от этой точки, ситуация меняется кардинально.Глава сельсовета Константин Чалый везет нас на западную окраину. Проулками подъезжаем к переднему краю. Чего совершенно не ожидаешь увидеть среди апокалиптических развалин,так это цветов. Их хозяйка последнего кое-как уцелевшего дома сажает как будто всем бедам на зло.Пообщаться с заместителем командующего корпусом Эдуардом Басуриным собирается все небольшое и не распуганное войной общество соседних улиц. За листьями кустарника — бывшие фермы. Оттуда и ведут огонь.Нейтральная зона между так называемыми нулевыми блокпостами простреливается и просматривается с обеих сторон. Перед машиной совместного Центра контроля и координации пешком идут саперы и проверяют все, что вызывает подозрение.Экспедиция эта повод имеет печальный. Двое мирных жителей пришли подлатать разрушенный дом и подорвались на мине. Случилось это больше недели назад. Договорится о вывозе тел получилось только сейчас.Окопная жизнь осенью приобретает максимум своих самых неприглядных черт — грязь и сырость на посту, покидать который нельзя ни в какую погоду.Ополченец Манюня – местный. Посадки, которые виднеются вдалеке, и свой сектор обстрела знает, что называется наизусть, еще с довоенных времен. Командир ведет нас в блиндаж, где отдыхает смена.Донецк — почти миллионный город — пока остается по большому счету прифронтовым. Но к наступлению холодов и тут готовятся — серьезно и основательно. Ремонтируют теплотрассы, массово ставят новые котлы — кстати, российского производства. Мир и прекращение ежедневного кровопролития — это действительно сейчас главное, о чем здесь мечтает каждый.