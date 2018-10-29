Бывший игрок национальной сборной Англии по футболу Глен Ходдл, который также работал главным тренером трех львов, переведен из отделения интенсивной терапии лондонской больницы. Ранее он был срочно госпитализирован после сердечного приступа.

Бывший игрок национальной сборной Англии по футболу Глен Ходдл, который также работал главным тренером "трех львов", переведен из отделения интенсивной терапии лондонской больницы. Ранее он был срочно госпитализирован после сердечного приступа.Известный английский футболист и тренер в последнее время часто выступает в качестве эксперта в популярных теле- и радиопрограммах и в субботу, 27 октября, он должен был участвовать в футбольной программе на телеканале BT Sport. Однако Ходдл почувствовал себя плохо и был прямо из студии отправлен в госпиталь."Глен продолжает реагировать на лечение. Семья благодарна всем представителям футбольной общественности, приславшим сообщения поддержки", — сказал представитель Ходдла, которого цитирует РИА Новости.Ходдл известен по выступлениям за "Тоттенхэм Хотспур", с которым выиграл Кубок УЕФА, и "Монако", дважды при нем добивавшийся звания чемпиона Франции. В качестве тренера Ходдл работал в сборной Англии, "Челси", "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Вулверхэмптоне".